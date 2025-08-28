Osmaniye'de Depremzedelere 26 Köy Evinin Anahtarı Teslim Edildi
Osmaniye'de depremzedelere tahsis edilen 26 köy evi, Vali Erdinç Yılmaz'ın katıldığı bir törenle teslim edildi. Vali Yılmaz, vatandaşların yeni evlerinde huzurla yaşamalarını diledi.
Osmaniye'de yapımı tamamlanan 26 köy evi, törenle depremzedelere teslim edildi.
Vali Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından Kırmıtlı köyünde yaptırılan 26 konutun anahtar teslim törenine katıldı.
Törende konuşan Vali Yılmaz, vatandaşların yeni evlerinde huzur ve sağlık içinde oturmalarını temenni etti.
Kent genelinde deprem konutlarının yapımının sürdüğünü belirten Yılmaz, "Konutlarımız çok güzel ve sağlam yapılmış, ömürlük konutlar. Allah hayırlı eylesin. Hemşehrilerimiz sağlık, mutluluk, huzur içinde otursunlar inşallah." dedi.
Törenin ardından anahtarlarını alan hak sahipleri yeni evlerini gezdi.