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Osmaniye'de Depremzedelere 20 Köy Evinin Anahtarı Teslim Edildi

Osmaniye'de Depremzedelere 20 Köy Evinin Anahtarı Teslim Edildi
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Osmaniye'de, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen hak sahiplerine yapımı tamamlanan 20 köy evinin anahtarı düzenlenen törenle teslim edildi. Vali Erdinç Yılmaz, konutların huzurlu bir yaşam sunacağını belirtti.

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 20 köy evinin anahtarı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen hak sahiplerine teslim edildi.

Vali Erdinç Yılmaz, depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından Düziçi ilçesine bağlı Bayındırlı köyünde yaptırılan 20 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

Törende bir konuşma yapan Yılmaz, anahtarlarını teslim alan vatandaşların mutlu ve huzurlu olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Onların mutluluklarına katkı sağlayabilmek, yüzlerini güldürebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Konutlarımız çok güzel. Hemşerilerimizin huzur içinde, sağlıkla, güven içinde oturabilecekleri konutlar. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmasının ardından Yılmaz, hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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