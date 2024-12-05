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Osmaniye'de Depremzedelere 14 Yeni Köy Evi Teslim Edildi

Osmaniye'de Depremzedelere 14 Yeni Köy Evi Teslim Edildi
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Osmaniye'de 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen hak sahiplerine, TOKİ tarafından yaptırılan 14 köy evinin anahtarı teslim edildi. Vali Erdinç Yılmaz, konutların hemşehrilere hayırlı olmasını diledi.

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 14 köy evinin anahtarı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen hak sahiplerine teslim edildi.

Vali Erdinç Yılmaz, depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından merkeze bağlı Issızca köyünde yaptırılan 14 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

Törende konuşan Vali Yılmaz, yapımı biten köy evlerinin anahtarlarını vermekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Kıymetli hemşerilerimize hayırlı olmasını, huzur ve sağlık içinde evlerinde oturmalarını diliyoruz. Konutlarımız gerçekten çok güzel, hemşehrilerimiz çok memnun. Vatandaşlarımızı mutlu ve huzurlu görmek bizim en büyük mutluluğumuz." dedi.

Konuşmasının ardından Yılmaz, hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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