Osmaniye'de Depremzedelere 12 Bin 243 Konut İnşa Ediliyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de temeli atılan 4 bin kalıcı konutun inşası devam ediyor. Depremzedeler için kent merkezi ile Düziçi, Hasanbeyli, Toprakkale ve Sumbas ilçelerine toplamda 12 bin 243 konut inşa edileceği kaydedildi. Yapım aşamasındaki 4 bin konut ile 1356 köy evinin inşası devam ederken, diğerlerinin ise ihale sürecinin beklendiği belirtildi. İnşaat alanlarında incelemelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz, deprem konutlarının zemin artı 4 kat şeklinde olduğunu ifade ederek, 'Yapılan binalar az katlı olacak ve demiri olsun, betonu olsun en dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılıyor' dedi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de temeli atılan 4 bin kalıcı konutun inşası devam ediyor. Depremzedeler için kent merkezi ile Düziçi, Hasanbeyli, Toprakkale ve Sumbas ilçelerine toplamda 12 bin 243 konut inşa edileceği kaydedildi. Yapım aşamasındaki 4 bin konut ile 1356 köy evinin inşası devam ederken, diğerlerinin ise ihale sürecinin beklendiği belirtildi. İnşaat alanlarında incelemelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz, deprem konutlarının zemin artı 4 kat şeklinde olduğunu ifade ederek, 'Yapılan binalar az katlı olacak ve demiri olsun, betonu olsun en dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılıyor' dedi.

1000 KONUTUN İHALESİ DAHA YAPILACAK

Vali Yılmaz, yaptığı açıklamada, 'Şu anda Toprakkale sınırlarımız içinde ve birçok noktada TOKİ'nin yaptığı kalıcı konutlarımız hızla devam ediyor. 4 bin kalıcı konutun çalışması şu anda alanda ve hızlı bir şekilde sürüyor. 1000 konutun da ihalesi yapılacak. Çok hızlı bir şekilde bu konutlar yapılıyor' diye konuştu.

'TOKİ'NİN YAPTIĞI HİÇ BİR BİNADA DEPREMDEN DOLAYI SIKINTI OLMADI'

Depremlerde TOKİ konutlarında hiçbir bir sıkıntının yaşanmadığını ifade eden Vali Yılmaz, 'Hatta TOKİ'nin yaptığı 9-10 katlı konutlarda bile hiçbir şey olmadı. TOKİ'nin başarılı, sağlam, depreme dayanıklı konutlar yapması milletimiz, devletimiz, ülkemiz açısından çok kıymetli. TOKİ'yi kutluyoruz. Bu depremde de yüz aklarımızdan oldu. Bir de TOKİ vasıtasıyla yapılan konutlarımız bize şunu gösterdi; depreme dayanıklı binalar yapabiliyoruz. TOKİ'nin yaptığı hiçbir binada, sadece bizim bölgemizde değil, depremden bizden daha çok etkilenen illerde bile hiçbir sıkıntı olmamış. Bu deprem bize şunu öğretti, yaşadığımız konutları, iş yerlerini depreme dayanıklı yapmalıyız, depremden korunmanın en önemli ve en güçlü yolu bu. Ağır hasarlı binalarımız oluyor, yıkmak istiyoruz fakat ağır hasarlı değil diye birçoğu mahkemeye gitmek istiyor. Buradan kıymetli hemşerilerimize şunu söylemek istiyorum, teknik elemanlarımız inceledikleri binanın ağır hasarlı olduğunu söylüyorsa bunun arkasında durmanın bir anlamı yok. Mal her zaman kazanılabilir yeter ki canımıza bir şey gelmesin, giden can gelmiyor' dedi.

'VATANDAŞLARIMIZIN BİRAN EVVEL KONUTLARA GEÇMESİ İÇİN GAYRET EDİYORUZ'

Depreme dayanıklı konutların yapılmasının önemini vurgulayan Vali Yılmaz, 'Vatandaşlarımızın kalıcı konutlara bir an evvel taşınmasını çok önemsiyoruz. Çünkü konteyner kentlerde ne kadar iyi hizmet vermeye gayret etsek de vatandaşlarımızın konutlardaki gibi rahat etmeleri mümkün değil. Bu nedenle bir an evvel bu konutlara vatandaşlarımızın geçmesi için gayret ediyoruz. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız çok hızlı ve önemli kararlar alıyor. Bu alınan kararlara, uygulamalara vatandaşlarımızın da yardımcı olmaları halinde çok hızlı sonuçlar alabiliriz. Çünkü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız öncülüğünde yerinde dönüşüm şeklinde bir çalışma başlatıldı, bu şehirlerimizin bulunduğu yerde yıkılan yerlerde binaların yapılması oraları tekrar canlı hale getirecek bir de vatandaşlarımız o yaşadıkları yerden ayrılmamış olacaklar. Burada vatandaşlarımızın Devletimizle işbirliği içinde çalışmaları sayesinde çok daha kısa sürede konutlarına kavuşmaları mümkün olacaktır' diye konuştu.

ZEMİN ARTI 4 KATTAN FAZLASINA İZİN VERİLMEYECEK

Deprem konutlarının zemin artı 4 kat şeklinde olduğunu da belirten Vali Yılmaz, ' Zemin artı 4 konutları yükseklik olarak çok uygun olacak. Bakanlığımız da bu konuda çok kararlı yani zemin artı 4'ten fazla kata izin vermeyecek. Yapılan binalar az katlı olacak ve demiri olsun, betonu olsun en dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılıyor. Vatandaş olarak da bilinçli hareket etmeliyiz, kaldığımız, çalıştığımız bütün binaları depreme dayanıklı yapmalıyız' ifadelerini kullandı. (DHA)