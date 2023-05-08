Osmaniye'de depremzede çocuklar maket uçak yapımını öğreniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de çadır ve konteynerlerde kalan afetzede çocuklar, maket uçak yapımını öğreniyor.

Osmaniye'de İŞKUR İl Müdürlüğünce depremzede çocuklar için psikososyal destek çalışmaları kapsamında "Yıkılan Gönülleri Uçuruyoruz Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında geçici barınma merkezi ve konteyner kentlerde kalan çocuklara maket uçak yapımı öğretiliyor.

Saimbey Ortaokulu yanında kurulan geçici barınma merkezindeki etkinlikte çocuklar, maket uçak yaparak hem yaşıtlarıyla vakit geçiriyor hem de deprem travmasını atlatmaya çalışıyor.

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, AA muhabirine, depremin etkilediği çocukların rehabilitasyon süreçlerine destek olmak için çalıştıklarını söyledi.

Proje kapsamında Türk Hava Kurumunun 300 maket uçak kiti gönderdiğini belirten Altunkaynak, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın da rehabilite olmaya, normal hayata dönmeye ihtiyaçları var. Bu kapsamda Türk Hava Kurumu 300 maket uçak kiti gönderdi. Burada eğitmenlerimizle, kamp sorumlusu müdürlerimizle bu çalışmayı yapıyoruz. Türkiye artık havacılık alanında çok büyük yatırımlar yapıyor, büyük gelişmeler gösteriyor. Biz de gençlerimizi hem buna özendirmek hem de normal hayata uyumlarını sağlamak, rehabilite etmek istedik."

Altunkaynak, maket uçak yapımı eğitimlerine şu an 14 öğrencinin katıldığını belirtti.

"Proje sayesinde yetenekli öğrencilerimizin yolu açılır"

Proje ortaklarından Adnan Oğuz Anadolu Lisesinin müdürü ve geçici barınma merkezi sorumlu yardımcısı Ali Koçer de çocukların projeye ilgisinden memnun olduklarını ifade etti.

Projenin yetenekli çocuklar için bir fırsat olduğuna dikkati çeken Koçer, "İnşallah proje sayesinde yetenekli öğrencilerimizin yolu açılır. Hayatın normalleşmesi, tekrar hayata tutunma adına bu çalışmaların çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Öğrencilerimizin yüzlerinin güldüğünü, ilgilerinin son derece iyi olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Maket uçak yapımını öğrenen öğrencilerinden Tunahan Türkmen ise projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ahmet Kamil Dağ, ileride yazılım alanında eğitim alarak havacılık sektöründe çalışmak istediğini kaydetti.