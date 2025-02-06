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Osmaniye'de depremde yaşamını yitirenler anıldı

Osmaniye'de depremde yaşamını yitirenler anıldı
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Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için afetin meydana geldiği saat 04.17'de anma programı yapıldı.

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için afetin meydana geldiği saat 04.17'de anma programı yapıldı.

Valilik ve Belediye tarafından Rahime Hatun Mahallesi'nde düzenlenen anmaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kent protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Daha sonra 6 Şubat depremleriyle ilgili sinevizyon gösterisi izletildi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye dileklerini iletti.

Bu felaketleri tekrar yaşamamak için ellerinden gelen her türlü tedbiri alacaklarını belirten Tekin, "Allah korusun yaşadığımızda da nasıl davranılması, neler yapılması gerektiğini de millet olarak hep hafızamızda taze tutmak durumundayız." dedi.

Tekin, 6 Şubat'ı herkesin bugün gibi hatırladığını ve o gün 7'den 70'e herkesin karınca kararınca, gücü yettiğince bu sürece katkı sağladığını söyledi.

Millet olarak nasıl bir arada olunacağını dünyaya gösterdiklerini dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"Bu şuur, bilinç inşallah ilanihaye devam eder. Felaket sonrasında yine aynı şekilde acıları hafifletecek tedbirleri hep beraber almak için çaba sarf ettik, sarf etmeye de devam ediyoruz. Sadece Osmaniye için değil, 11 ilin tamamında Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan başlayıp, en ücra köşedeki kamu görevlisine kadar bütün kamu görevlileri üstüne düşen vazifeyi yerine getirip bu acıları hem hafifletecek hem de bir daha yaşanmasını engelleyecek tedbirleri almaya çaba gösteriyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bütün toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanı'mız bütün bakanlarımızdan her toplantı öncesinde 'Deprem bölgesiyle ilgili durumlar ne?' raporunu alıyor. Hatta birçok ilde, birçok projeyi doğrudan takip ediyor, 'Ne aşamada, ne zaman bitiyor?' şeklinde. Acıları unutmamız mümkün değil ama hafifletmek için üstümüze ne düşerse yapmaya çaba sarf ediyoruz. Allah bizlere böyle felaketleri tekrar yaşatmasın, hepimize sabır nasip etsin."

Daha sonra Tekin ve beraberindekiler, bulundukları yerden "Sessiz Yürüyüş" adı altında Kemal Satır Caddesi'ne yürüdü.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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