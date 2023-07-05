Osmaniye'de Depremde Hasar Gören Binaların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

OSMANİYE'de, depremde ağır hasar gören binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Vali Erdinç Yılmaz, İnşallah 1,5 ay içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Şu anda 8 bin 809 ağır hasarlı binamız vardedi.

Vali Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceledi. Beraberinde Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş ile birlikte Esenevler Mahallesi'nde devam eden yıkım çalışmalarının yapıldığı alanı ziyaret eden Vali Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı'dan bilgi aldı. Vali Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Ağır hasarlı binalarımızın yıkım çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah 1,5 ay içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Şu anda 8 bin 809 ağır hasarlı binamız var. Biz bu ağır hasarlı binaları yıkıp, enkazı kaldırıp inşallah Osmaniye'mizi asrın felaketinin görüntülerinden de kurtarmak istiyoruz diye konuştu. 9 katlı binadaki yıkım çalışmasına başlanırken, tedbir amaçlı çevrede bulunan 2 katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı. (DHA)