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Osmaniye'de depremde enkaz altında kalan kedi kurtarıldı

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Osmaniye'de depremde enkaz altında kalan kedi kurtarıldı

Osmaniye'de depremde yıkılan binanın altında kalan kedi, 42 saat sonra canlı olarak çıkarıldı.

Osmaniye'de depremde yıkılan binanın altında kalan Kedi, 42 saat sonra canlı olarak çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Raufbey Mahallesi'nde çöken Metin Tamer Sitesi'ndeki 10 katlı apartmanın enkazında arama yapan ekipler, kedi sesi duydu.

Sesin geldiği alanda yapılan çalışmada enkazdaki kedi sağ olarak kurtarıldı.

Mama ve su verilen kedi, sağlık kontrolü için belediye barınağına götürüldü.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Osmaniye kedi Güncel Haberler

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