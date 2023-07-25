Osmaniye'de deprem sonucu evlerde ağır hasar oluştu

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde deprem sırasında Ahmet Özerli'ye ait evde kaya parçası düşmesi sonucu ağır hasar meydana geldi. Ayrıca Adana'nın Kozan ilçesinde de cami ve evlerde hasar oluştu.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyünde deprem sırasında mutfak bölümüne kaya parçası düşen Ahmet Özerli'ye ait evde ağır hasar oluştu. Evde AFAD ekipleri tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Ahmet Özerli, sarsıntıyla birlikte dışarı çıktıklarını, kaya düştüğünde evde kimsenin bulunmamasının büyük şans olduğunu belirterek, Canımıza bir şey olmadı, mal yeniden yapılır dedi.

CAMİ HASAR GÖRDÜ

Adana'nın Kozan ilçesinde de ekipler, hasar tespit çalışması yaptı. Gedikli Mahallesi'ndeki Kırksu Camii'nin duvarları çatladı. Ağır hasar alan cami ibadete kapatıldı. Depremde Göller Yaylası yolunda da çatlaklar oluştu. Kabaktepe Mahallesi'nde bir evin içine kaya düştü. Kimsenin olmadığı evde ağır hasar meydana geldi.