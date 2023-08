Osmaniye'de Deprem Sonrası Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Osmaniye'de, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Vali Erdinç Yılmaz, Dr. Sadık Ahmet Caddesinde devam eden hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceleyip, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın ağır hasarlı binaların yıkılmaması yönünde direnç göstermeleri, mahkemeye gitmeleri doğru değil, bu sadece geciktiriyor. Çünkü bu binalar tehlike saçıyor. Maalesef buradan geçen vatandaşlarımız oluyor. Bu binalar her an yıkılabilir. Bunların bir an önce kontrollü yıkılmasını ve buranın rahatlamasını istiyoruz. Yıkıldıktan sonra da buranın Osmaniye'ye yakışacak şekilde yeniden inşasını sağlayacağız" dedi. (DHA)

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)