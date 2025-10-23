Haberler

Osmaniye'de Deprem Sonrası Yargılama Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de 52 kişinin hayatını kaybettiği Yonca Sitesi B Blok'un yıkılmasına ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanıkların savunmalarını dinleyerek duruşmayı erteledi.

Osmaniye'de 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka bir dosyadan tutuklu fenni mesul Ayhan G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin meşgul olması nedeniyle cezaevinden katılamadı.

Tutuksuz sanıklar müteahhit Ali K. ile eski Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü görevlileri Hülya İ, Rahime İ. ve avukatlar mahkeme salonunda hazır bulunurken Sevinç Ayşe A. mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi.

Savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini talep etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, dinlenemeyen sanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un müteahhitti Ali K. ve fenni mesul Ayhan G. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Binanın inşa edildiği dönemde belediyenin İmar Müdürlüğünde görev yapan 3 sanık hakkında açılan dava dosyası, ana davayla birleştirilmişti. 19 Şubat'taki duruşmada, Ali K. ve Ayhan G'nin tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verilmişti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Gelecekte yeniden aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle

Gelecekte yine aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı

Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları

Görüntü Galatasaray maçından!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.