Osmaniye'de Deprem Sonrası Yargılama Devam Ediyor

Osmaniye'de 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka bir dosyadan tutuklu fenni mesul Ayhan G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin meşgul olması nedeniyle cezaevinden katılamadı.

Tutuksuz sanıklar müteahhit Ali K. ile eski Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü görevlileri Hülya İ, Rahime İ. ve avukatlar mahkeme salonunda hazır bulunurken Sevinç Ayşe A. mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi.

Savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini talep etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, dinlenemeyen sanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un müteahhitti Ali K. ve fenni mesul Ayhan G. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Binanın inşa edildiği dönemde belediyenin İmar Müdürlüğünde görev yapan 3 sanık hakkında açılan dava dosyası, ana davayla birleştirilmişti. 19 Şubat'taki duruşmada, Ali K. ve Ayhan G'nin tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verilmişti.