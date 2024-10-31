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Osmaniye'de Deprem Sonrası Konut İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Osmaniye'de Deprem Sonrası Konut İnşaatı Hızla Devam Ediyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Osmaniye'de inşa edilen konut sayısını artırmaya devam ediyor. Şu ana kadar 5 bin 410 konut ve iş yeri tamamlandı, toplamda 11 bin 850 konut hedefleniyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Osmaniye'nin yeniden inşası için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 5 bin 410 konut ve iş yerinin inşası tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden inşa ve ihyası için çalışmalarını sürdürüyor. Deprem bölgesindeki köylerde ve şehirlerde 1900'den fazla şantiyede, 160 binden fazla personel, afet konutlarının inşası için aralıksız çalışıyor. Deprem bölgesindeki 11 ilde 26 Ekim itibarıyla teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565'e yükseldi. 2024 yılı sonunda teslim edilen konut ve iş yeri sayısının 201 binin üzerine çıkması hedefliyor.

'OSMANİYE'DE 9 BİN 636 BAĞIMSIZ BİRİM İNŞA EDİLECEK'

Depremde etkilenen ve ağır yıkımların yaşandığı Osmaniye'de de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar 5 bin 410 konut ve iş yerinin inşası tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. Bu sayının yıl sonunda 5 bin 632'ye yükselmesi öngörülüyor. Böylece Osmaniye'de 2025 yılı sonunda toplamda 11 bin 850 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak.

'BÖYLE BİR MİLLETE NE YAPSAK AZ GELİR'

Sosyal medya hesabından kentten görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "'Devlet daha ne yapsın ki?' diyor Osmaniye'de yuvasına kavuşan ağabeyimiz. Böyle bir millete ne yapsak az gelir. Milletimizin her ferdinin, hak ettiği huzurlu yaşama erişmesi için alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini paylaştı.

'VATANDAŞLARIMIZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA EVLERİNDE OTURABİLİR'

TOKİ İnşaat Mühendisi Tuğrul Cantürk, 6 Şubat depremlerinin ardından TOKİ'nin Osmaniye'de 7 bin 418 konutun ihalesini tamamlayarak yapımına başladıklarını belirtti. Cantürk, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından da bin 950 köy evinin inşasına başladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Osmaniye'de toplam 9 bin 368 konutun ihalesi yapıldı. 180 köy evi teslim edildi. TOKİ olarak şu anda 3 bin 658 konutun inşası devam ediyor. Konutların en kısa sürede hak sahiplerine teslim edilmesini planlıyoruz. Akyar ilçesinde ise birinci ve ikinci etaptan oluşan bin 820 konutumuzun yapımını tamamladık. Konutlarımız yatay ve yöresel mimariye uygun olarak tasarlanmış olup, radye temel üzerine tünel kalıp sistemi ile inşa edilmiştir. Dolayısıyla binalarımız depreme karşı dayanıklı durumdadır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla evlerinde oturabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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