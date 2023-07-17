Osmaniye'de deprem sonrası ağır hasar alan bina çöktü

Osmaniye'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan 2 katlı bina kendiliğinden yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri incelemelerde bulundu ancak yaşam belirtisine rastlanmadı.