Osmaniye'de deprem sonrası ağır hasar alan bina çöktü
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Osmaniye'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan 2 katlı bina kendiliğinden yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri incelemelerde bulundu ancak yaşam belirtisine rastlanmadı.
Osmaniye'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan 2 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.
Alınan bilgiye göre, Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı belirtilen iki katlı bina çöktü.
İhbar üzerine caddeye AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi.
Polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekti.
Kendiliğinden yıkıldığı tespit edilen binada incelemeye yapan AFAD ekipleri yaşam belirtisine rastlamadı.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel