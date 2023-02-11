Osmaniye'de deprem nedeniyle boşaltılan evlerden hırsızlık yapan 2 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de boşaltılan evlerden banka kartları, banka hesap cüzdanı, kadın kıyafeti, banyo havlusu, güneşlik perde ve pasaport çalan 2 kişi yakalandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de boşaltılan evlerden banka kartları, banka hesap cüzdanı, kadın kıyafeti, banyo havlusu, güneşlik perde ve pasaport çalan 2 kişi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14050 Sokak üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir vatandaşın, 2 kişinin deprem nedeniyle boşaltılan evleri yağma amaçlı kontrol ettiğinden şüphelendiğini bildirmesi üzerine, harekete geçti. Bölgeye saat 05.00'te giden ekipler, 2 şüphelinin çelişkili beyan vermesi üzerine yaptıkları aramalarda, pasaport, banka hesap cüzdanı, 11 parça kadın kıyafeti, banyo havlusu, güneşlik perde ve banka kartları ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Seyithan E. ve Halil Ş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Osmaniye Banka Güncel Haberler

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