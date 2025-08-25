Osmaniye'de Deprem Konutları Teslim Edildi: Bakan Kurum'un Açıklamaları

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye Yaverpaşa Mahallesi'ndeki deprem konutlarının görüntüleri ile 'Söz verdiysek, yaparız' paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Osmaniye Yaverpaşa Mahallesi'nde, 108 bin metrekare alan üzerine 50 bloktan oluşan 1017 deprem konutu, 6 ayda tamamlanarak mart ayında hak sahiplerine teslim edildi. Konutların yanı sıra 300 kişilik cami ve 10 ticarethanenin yapımında ise sona gelindi. Yaverpaşa Mahallesi'nden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Söz verdiysek, yaparız" ifadelerini kullandı.

'PLANLANDIĞI TARİHTE TAMAMLANDI'

Görüntülerde yer alan TOKİ Uzmanı Tuğrul Cantürk, 1017 konutun planlanan şekilde Aralık 2024'te tamamlandığını söyleyerek, "TOKİ olarak sadece konut üretmekle kalmıyor aynı zamanda sosyal yaşamı destekleyen alanları da projelerimize dahil ediyoruz. Bu kapsamda bulunduğumuz alanda çocuk oyun alanları ve spor sahaları da tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur" dedi.

'KISA SÜREDE BU KADAR EVİ YAPMAK MUCİZE'

Hak sahibi vatandaşlardan Selda Barış, yeni taşındıkları evlerinden çok memnun olduklarını belirterek, "Bakanımıza güvendiğimiz için bekliyorduk. 'Hiçbir zaman aksilik olmaz' dedik. Çok şükür evlerimize kavuştuk. Allah olmayanlara nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Zeynep Kocaman, ekiplerin gece gündüz çalışarak konutları teslim ettiğini söyledi. Kocaman, "'TOKİ yapılacak, sizler oraya yerleştirileceksiniz' dendiğinde açıkçası inanmamıştım. Çünkü bu kolay bir süreç değil. Bir il, ilçe ya da bir köy olsa kısa sürede yapılır. Ama 11 il, ilçesi, köyü yapmak, bu kadar evi, sosyal alanları yapmak gerçekten mucize. İşçiler, gece gündüz çalıştı. Hepimiz görüyoruz, hala da yapıyorlar, çalışıyorlar. Emeklerine sağlık, gerçekten teşekkür ediyoruz. Kolay bir süreç yaşamadık. Bir tek biz de değil, 11 il yaşadı. Devlet her zaman yanımızdaydı" dedi.

'HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL'

Hak sahibi Halil Gök de "Buradan daha haberimiz yoktu. Bir duyduk, 6 ayda bitmiş. 6 ayda bu konutların biteceğine inanmıyordum, şaşırdım. 6 ayda bu konutu yapmak her babayiğidin harcı değildir. 3 aydan beri de buradayız. Umduğumuzdan daha güzel, daha ferah ortam. Sağlam yapıldığı için de korkmuyoruz" diye konuştu.

Hacer Gök ise evinin umduğundan daha güzel olduğunu belirterek, "Hayalimdi, 'Yeni evime gidersem güzel güzel süslerim' dedim. Kafamda tasarladım. Her şeyiyle düşünülmüş, yapılmış. Devletimiz yapmış. Bundan sonra da mutlu, güzel günlerimiz olacak" ifadelerini kullandı.