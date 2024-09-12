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Osmaniye'de Deneyap teknoloji atölyeleri hakkında velilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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Osmaniye'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, Deneyap teknoloji atölyelerinde eğitim gören öğrencilerin velilerine bilgi verildi. Atölyelerin genç yeteneklerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Osmaniye'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Deneyap teknoloji atölyelerinde eğitim gören öğrencilerin velilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Kadir Dündar, Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, atölyelerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bir proje olduğunu söyledi.

Çocukların yetenek seviyelerini en üst düzeye çıkarmak için ailelere de görev düştüğünü belirten Dündar, "Bu atölyeler, genç yeteneklerin teknoloji ve teknolojik gelişmelerine olan ilgilerini artırmayı ve başarılı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Veliler de bu sürecin önemli bir parçasıdır." dedi.

Toplantıda ailelerin soruları cevaplandırıldı.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel

osmaniye Gençlik Eğitim Güncel Spor

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