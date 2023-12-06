Osmaniye'de DEAŞ Üyesi Yakalandı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen V.M., jandarma tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.M. tutuklandı.
OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen V.M., jandarma tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.M. tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen V.M.'nin, kentte saklandığını belirledi. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)