Osmaniye'de DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'deki faaliyetlerine katıldığı iddia edilen A.M'nin saklandığı adresi belirledi. Zanlı, adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.M, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'deki faaliyetlerine katıldığı iddia edilen A.M'nin saklandığı adresi belirledi.
Zanlı, adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.M, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.