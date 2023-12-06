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Osmaniye'de DEAŞ şüphelisi tutuklandı

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Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki faaliyetlerine katıldığı tespit edilen V.M'nin Osmaniye'de olduğunu belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan V.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki faaliyetlerine katıldığı tespit edilen V.M'nin Osmaniye'de olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.

Gözaltına alınan V.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmaniye Tutuklama Terör Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

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