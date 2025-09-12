Haberler

Osmaniye'de DEAŞ Propagandası Yapan Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de DEAŞ Propagandası Yapan Şüpheli Tutuklandı
Osmaniye'de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen H.İ.A. isimli şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla tutuklandı. Zanlının evinde ruhsatsız bir tabanca, 100 fişek ve toplatma kararı bulunan 28 kitap ele geçirildi.

Osmaniye'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.İ.A'nın sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ propagandası yaptığını belirledi.

Hasanbeyli ilçesinde olduğu tespit edilen şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının adresinde, ruhsatsız tabanca ile 100 fişek ve toplatma kararı bulunan 28 kitap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
