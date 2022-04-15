Osmaniye'de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama - Haberler

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Osmaniye'de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Emül - Güncel
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Osmaniye'de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama

OSMANİYE'de DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde emir ve infazcı düzeyinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 kişi yakalanıp, tutuklandı.

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde emir ve infazcı düzeyinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 kişi yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin koordineli yürüttüğü çalışmalarda terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen, infazcı ve emir oldukları değerlendirilen Suriye uyruklu şüpheliler M.E., A.E., A.A.M., A.H., R.M. ve A.H.'nın kente kaçak yollarla gelip, kamufle hayat sürdüğü saptandı.

12 Nisan'da  Osmaniye merkezli Mersin ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital malzemelere el konuldu.

Şüpheliler, getirildiği Osmaniye emniyetindeki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Osmaniye'de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama

Osmaniye'de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama

Osmaniye'de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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