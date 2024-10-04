Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: Suriye Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: Suriye Uyruklu Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu M.S. tutuklandı. Jandarma, şüpheliyi Bahçe ilçe merkezindeki adresinde yakalayarak gözaltına aldı.

OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu M.S., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, Suriye uyruklu M.S.'nin kentte olduğu bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüpheli, Bahçe ilçe merkezinde kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.Ş. tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edilmekte olduğu vurgulandı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız

Hamaney binlerce kişinin önünde İsrail'e meydan okudu

 Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

Rüzgar tersine döndü! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

 İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında

Sokak ortasında tecavüze kalkışan suç makineleri için yeni karar
İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi

Dev otel zinciri İstanbul'daki 3 semtte kepenk indirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mazhar Alanson'un kızı öldü mü? Eda Alanson neden öldü, hastalığı nedir? Eda Alanson ne zaman öldü? Eda Alanson'un cenazesi ne zaman? Eda Alanson kimdir? Eda Alanson kaç yaşında, nereli? İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Atakan Karazor kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Atakan Karazor hangi mevkide oynuyor? Aziz Sancar'ın beyin kanseri çalışması nedir? A Milli Futbol Takımı kadrosu belli oldu mu? A Milli Takımı İzlanda ve Karadağ maçları aday kadrosu! Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye Karadağ maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Sayıştay eleme sınavı ne zaman? 5-6 Ekim'de ne sınavı var? Beyoğlu'nda 2 şahıs genç kıza saldırdı! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE)
title