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Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
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Osmaniye'de yapılan terör operasyonunda DEAŞ'a katıldığı belirlenen Suriye uyruklu A.E. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün Suriye'deki faaliyetlerine katıldığını belirlediği Suriye uyruklu A.E'nin Bahçe ilçesindeki adreste saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla A.E. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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