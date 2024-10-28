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Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama

Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama
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Osmaniye'de polisin gerçekleştirdiği DEAŞ terör örgütüyle ilgili operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

OSMANİYE'de polisin DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.R. ve A.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.R. ve A.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber: İbrahim EMUL-Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Osmaniye Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Terör

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