Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 3 zanlı yakalandı ve tutuklandı.
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Suriye uyruklu 3 şüphelinin kentte bulunduğunu tespit etti.
İkametlerine düzenlenen operasyonla 3 zanlı yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel