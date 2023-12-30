Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama

Osmaniye merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi şüphelilerin yılbaşında eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini belirleyen polis, Osmaniye, Nevşehir ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki dijital dokümanlara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.