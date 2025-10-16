Osmaniye'de Çukura Düşen Kedi Yavrusunu İtfaiye Kurtardı
Osmaniye'de Esenevler Mahallesi'nde, çukura düşen kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, kedi yavrusunu uzattıkları çubukla çıkardı ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen yavruyu annesinin yanına bıraktı.
Osmaniye'de çukura düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Esenevler Mahallesi'nde çukura düşen kedi yavrusunu kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, kedi yavrusunu uzattıkları çubukla bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen kedi yavrusu, kurtarma çalışmaları bitene kadar bölgeden ayrılmayan annesinin yanına bırakıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel