Haberler

Osmaniye'de Çıkan Örtü Yangını Havadan ve Karadan Söndürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangın, bilinmeyen bir nedenle başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Yazlamazlı köyü Ayşeler mevkisinde bilinmeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 dekarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel
Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'un yoga videosu için olay sözler

"Kıskanmıyor mu?" dedikleri Yağmur Atacan'dan olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi araçla gece gezmesi! Bakanlık, Şevval Şahin'in bindiği araca açıklık getirdi

Resmi araçla gece gezmesi! Bakanlık, açıklama yapmak zorunda kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.