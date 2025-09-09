Osmaniye'de Çıkan Örtü Yangını Havadan ve Karadan Söndürüldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Yazlamazlı köyü Ayşeler mevkisinde bilinmeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 dekarlık alan zarar gördü.