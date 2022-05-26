Osmaniye'de çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü - Haberler

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Osmaniye'de çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dekar ormanlık alanda zarar oluştu.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dekar ormanlık alanda zarar oluştu.

Arıklıkaş köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletmeye bağlı arazözler sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Soğutma çalışması da yapılan bölgede, yangın sonucu yaklaşık 5 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Osmaniye, İtfaiye, Yangın, Bahçe, Güncel, Haberler

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