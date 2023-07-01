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Osmaniye'de çıkan orman yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü

Osmaniye'de çıkan orman yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü

Güncel Haberler

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Yarbaşı beldesi Payamlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 1 su tankı ile 25 işçi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 2 dekarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel

Osmaniye Güncel Haberler

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