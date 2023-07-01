Osmaniye'de çıkan orman yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Yarbaşı beldesi Payamlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 1 su tankı ile 25 işçi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 2 dekarlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel