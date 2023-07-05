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Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Söğütlügöl mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel

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