Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Güncel Haberler Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kızyusuflu köyü Acaroba mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin, söndürme çalışması sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Osmaniye Güncel Haberler

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