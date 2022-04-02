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Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Söğütlügöl Mahallesi Mahmutlar mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İtfaiye ve orman işletmeye bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın, 4 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

10 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışması sürüyor.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Osmaniye, Yangın, Güncel, Haberler

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