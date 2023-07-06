Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Çamiçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 1 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel