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Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çamiçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 1 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel

Osmaniye Güncel Haberler

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