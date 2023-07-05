Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Söğütlügöl köyü Şifalısu mevkisindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile arazözler sevk edildi. 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz, 2 su tankı ve 50 personelle müdahale edilen yangın, 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 15 dekar ormanlık alan zarar gördü.