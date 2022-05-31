Osmaniye'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

AA - Ümit Kahrıman - Güncel
 - Güncelleme:
Osmaniye'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle Zeytinlik mevkisinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Tabanca, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada S.A. silahla, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Ümit Kahrıman - Güncel

Osmaniye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title