Osmaniye'de Çiftçilere Reflektör Dağıtımı

Osmaniye'de traktör sahibi çiftçilere reflektör dağıtımı gerçekleştirildi.

Osmaniye Jandarma Komutanlığınca kazaların önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla Yeniköy köyünde program düzenlendi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın da katıldığı programda traktörü olan 500 çiftçiye reflektör dağıtımı yapıldı.

Vali Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, güvenli seyahat için reflektörün önemli olduğunu söyledi.

Çiftçilerin traktör römorklarına mutlaka reflektör takmaları gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Gece saatlerinde, reflektör olmadığı zaman römorklar fark edilmediği için arkadan çarpma suretiyle çok sayıda kaza oluyor. Güvenli seyahat için reflektörün çok önemli görevi var." ifadelerini kullandı.