Osmaniye'de çeşitli suçlardan 20 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 20 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan detaylı aramalarda ise çeşitli suçlara ait malzemeler ele geçirildi.

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 20 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 249 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan detaylı aramalarda ise 3 adet tüfek, 6 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 173 adet tabanca fişeği, 6 adet motosiklet, 1 adet elektrikli bisiklet, çalıntı elektrik kablosu, 1 adet klima motoru, 1,62 gr metamfetamin, 27,14 gr eroin, 46,89 gr bonzai, 138 adet uyuşturucu hap bulundu.

Emniyette işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı. - OSMANİYE