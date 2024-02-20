Osmaniye'de Çember-12 Operasyonu: 19 Firari Yakalandı
Osmaniye'de aranan şahıslara yönelik düzenlenen Çember-12 operasyonunda 19 firari yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte eş zamanlı operasyon düzenleyerek çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Osmaniye'de, aranan şahıslara yönelik düzenlenen Çember-12 operasyonu kapsamında 19 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.