Osmaniye'de çekicinin üzerinde taşınan otomobilde 75 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de yapılan bir operasyonda çekicinin üzerinde taşınan otomobilde 75 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de çekici üzerinde kaza süsü verilmiş otomobilde 75 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, çekici üzerinde bulunan otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada 75 kilo 750 gram skunk ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli T.B., F.B., F.İ. ve H.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE