Osmaniye'de Çekici Üzerinde Uyuşturucu Operasyonu: 75 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Osmaniye'de yapılan bir operasyonda, çekici üzerinde arızalı izlenimi verilmiş otomobilde 75 kilo 750 gram uyuşturucu skunk maddesi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE'de, çekici üzerindeki arızalı izlenimi verilmiş otomobilde yapılan aramada 75 kilo 750 gram uyuşturucu skunk maddesi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda oluşturulan uygulama noktasında, Şanlıurfa'dan Osmaniye'ye gelen çekici, şüphe üzerine durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpek ile birlikte yapılan aramada, çekici üzerinde arızalı görünümü verilmiş otomobilden 75 kilo 750 gram uyuşturucu skunk maddesi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili T.B., F.B., F.İ. ve H.Y., gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. (DHA)