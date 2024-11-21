Osmaniye'de Cayrokopter Destekli Trafik Denetimi
Osmaniye'de jandarma ekipleri, TAG Otoyolu'nda cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirerek 246 aracı kontrol etti. Denetimlerde 2 sürücüye ceza uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.
Osmaniye'de otoyol jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda denetim yaptı.
"Cayrokopter" adı verilen hava aracıyla desteklenen denetimlerde, 246 araç kontrol edildi, 2 sürücüye ceza kesildi, 1 araç ise trafikten men edildi.