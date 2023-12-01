Osmaniye'de canlı tavuk taşıyan araçta skunk maddesi ele geçirildi
Osmaniye'de yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, canlı tavuk taşıyan bir ticari araçta 11 kilo 700 gram skunk maddesi bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de canlı tavuk taşıyan ticari araçta 11 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde E90 otoyolunda seyir halinde olan ticari aracı dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada tavuk kafeslerinin içerisine gizlenmiş 11 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi.
İ.G. ve H.G. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. - OSMANİYE