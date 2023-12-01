Osmaniye'de Canlı Tavuk Taşıyan Araçta Skunk Ele Geçirildi
Osmaniye'de yapılan bir aramada canlı tavuk taşıyan hafif ticari araçta 11 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
OSMANİYE'de canlı tavuk taşıyan hafif ticari araçta yapılan aramada, 11 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine canlı tavuk taşımacılığı yapan hafif ticari aracı uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, aramada tavukların bulunduğu kasaların içinde 11 kilo 700 gram skunk ele geçirdi. Araçtaki İ.G. ve H.G. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.