Osmaniye Düziçi'nde devrilen cami minaresi elektrik tellerini kopardı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Haruniye Merkez Camisi'nin minaresi devrildi. Olay sonrası elektrik telleri koptu, şans eseri ölüm veya yaralanma olmadı. Minare, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde devrilen cami minaresi, elektrik tellerinin kopmasına sebep oldu.

Sedat Algan Caddesi üzerinde bulunan Haruniye Merkez Camisi'nin minaresi, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Çevredekilerin olayı bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minarenin üzerine devrildiği elektrik telleri koptu.

Minare, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel
