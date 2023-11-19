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Osmaniye'de çalınan otomobil parçalama olayında 3 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de çalınan bir otomobilin parçalandığı ve parçalarının satıldığı olayda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce de benzer olaylar gerçekleştirdiği ve plakaları değiştirerek kameralardan kaçmaya çalıştığı belirlendi. İşlemlerin ardından 3 şüpheli tutuklandı.