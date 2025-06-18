Osmaniye'de "Büyük Aile Festivali" düzenlendi

Osmaniye'de 'Büyük Aile Festivali' düzenlendi
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Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Büyük Aile Festivali" gerçekleştirildi.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Büyük Aile Festivali" gerçekleştirildi.

Masalpark alanında düzenlenen festivale, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kamu kurum temsilcileri ile aileler katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Vali Yılmaz, milletin temelini ailenin oluşturduğunu, ailenin güçlü olması halinde milletin ve devletin güçlü olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Yılmaz, "Aslında Türk milletinin tarihine baktığımızda ailenin ne kadar değerli, kıymetli olduğunu, zor zamanlarda aile bütünleşmesinin bir insan için olmazsa olmaz olduğunu görüyoruz. Aslında bugün de ailelerimizin zorluklar karşısında birbirine sahip çıktığını çok iyi biliyoruz. Bize düşen de bu aile yapısını güçlendirerek devam ettirmektir." dedi.

Konuşmaların ardından festival, konser ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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