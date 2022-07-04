Osmaniye'de bulunan yaralı karaca yavrusu tedaviye alındı Osmaniye'de yaralı halde bulunan karaca yavrusu tedaviye alındı. Osmaniye'de yaralı halde bulunan karaca yavrusu tedaviye alındı. Merkeze bağlı Oruçgazi köyünde boynundan ve bacağından yaralanmış karaca yavrusunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla hayvanı yakaladı. Karaca yavrusu, tedavisi için Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezine götürüldü. AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel Güncel Haberler

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