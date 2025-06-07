Osmaniye'de Buğday Tarlasındaki Yangın 20 Dönüm Zarara Yol Açtı

Osmaniye'de Buğday Tarlasındaki Yangın 20 Dönüm Zarara Yol Açtı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Zeliha Çandar'a ait buğday tarlasında çıkan yangın, 20 dönüm ekili alanda hasara neden oldu. Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 20 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Çınar köyünde Zeliha Çandar'a ait buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ekili araziye de sıçrayan yangını söndürdü.

Yaklaşık 20 dönümlük buğday ekili alanda zarar oluştu.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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