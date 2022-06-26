Osmaniye'de boş sulama havuzuna düşen köpek yavrusu kurtarıldı Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde boş sulama havuzuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde boş sulama havuzuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlçeye bağlı Kızlaç köyünde kullanılmayan boş sulama havuzundan köpek sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, havuza merdivenle inerek köpek yavrusunu kurtardı. Su ve mama verilen köpek, daha sonra salındı. AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel Osmaniye İtfaiye Bahçe Güncel Haberler

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